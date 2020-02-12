Nokia отказалась от участия в выставке MWC 2020 из-за коронавируса

Компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, объявила о том, что в этом году пропустит международную выставку Mobile World Congress в Барселоне.

Решение принято из-за вспышки коронавируса Covid-19. Производитель называет здоровье и безопасность сотрудников, клиентов и партнеров наивысшим приоритетом.

Согласно ранее утекшим в Сеть данным, на мероприятии Nokia могла представить очередной перезапуск одного из своих легендарных "кнопочников" и смартфон базового уровня - продолжение линеек 1 или 2.

Напомним, ранее полностью отказались от участия в MWC 2020 или значительно уменьшили на ней свое присутствие из-за коронавируса такие крупные компании как LG, Ericsson, Amazon, NVIDIA и Samsung.