У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Nokia отказалась от участия в выставке MWC 2020 из-за коронавируса

Текст:   Богдан Бобров
12.02.2020,  
17:39
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, объявила о том, что в этом году пропустит международную выставку Mobile World Congress в Барселоне.

Решение принято из-за вспышки коронавируса Covid-19. Производитель называет здоровье и безопасность сотрудников, клиентов и партнеров наивысшим приоритетом.

Samsung показал новые наушники Galaxy Buds+. Названа цена в России
Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip, названа цена в России

Согласно ранее утекшим в Сеть данным, на мероприятии Nokia могла представить очередной перезапуск одного из своих легендарных "кнопочников" и смартфон базового уровня - продолжение линеек 1 или 2.

Напомним, ранее полностью отказались от участия в MWC 2020 или значительно уменьшили на ней свое присутствие из-за коронавируса такие крупные компании как LG, Ericsson, Amazon, NVIDIA и Samsung.

гаджеты
Фото: Принтскрин с YouTube
Блогер "победил" самый мощный Mac Pro, открыв 6000 вкладок 09:30
"Лучший совет в интернете". Как точно настроить баланс звука в iPhone 11.02.2020
смартфоны
Nokia
Nokia готовит еще один перезапуск легендарного "кнопочника" 07.01.2020
Красный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp пришел в Россию. Цена 02.12.2019