Оригинальные запчасти и дешевые аналоги. Как сэкономить и не пожалеть

Обслуживание и ремонт автомобиля - неотъемлемая часть жизни любого водителя. Серьезное усложнение конструкции машин, их компьютеризация, а также развитие сферы услуг в этом направлении привели к тому, что автовладельцы все реже занимаются сервисом самостоятельно. Однако такое положение дел потребовало и немалых затрат, которые, конечно, позволить себе смогли не все. Отсюда и обращение автовладельцев к специалистам сомнительной компетенции, и, само собой, использование дешевых запчастей сомнительного качества. В результате - новые поломки и еще более дорогой ремонт. А можно ли как-то сэкономить так, чтобы потом об этом не пожалеть? Разбираемся с миром запчастей.

Рынок автокомпонентов настолько огромен и разнообразен, что для грамотного подхода и эффективных затрат его придется хотя бы мало-мальски изучить. Важно все: история, специализация и страна происхождения компаний-производителей, их финансовое положение, вхождение в концерны и объединения, взаимодействие с автомобильными брендами, каналы распространения и прочие факторы. Либо во всем этом нужно разбираться самостоятельно, в том числе на основе горького опыта неудачного ремонта, либо вам нужен, как говорится, специально обученный человек, которому к тому же можно доверять.

Продавцы в магазинах запчастей, увы, часто работают "за откат", то есть, рекомендуют те детали, за продвижение которых заплатил либо производитель, либо посредник в лице официального дистрибьютора. Причем откат может быть абсолютно легальный: многие производители запчастей открыто используют "программы лояльности" для своих распространителей: чем больше магазин или СТО продаст запчастей конкретного бренда, тем больше "бонусов" получит и сама торговая точка, и лично ее владелец.

Покупка же деталей непосредственно на сервисной станции, где с большей долей вероятности вам предложат качественные (то есть, более дорогие) компоненты, чаще всего не позволит сильно сэкономить. СТО вбивают в наценку на запчасти свои расходы на содержание склада и ремзоны.

Итак, что же предлагает отечественный рынок запчастей.

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Оригинал. Компоненты, которые сам производитель автомобилей устанавливает на своем производстве и после рекомендует для гарантийного и постгарантийного обслуживания. Продаются такие запчасти в упаковках, брендированных логотипом автоконцерна. Это самый надежный, но и самый дорогой выбор, имеющий ряд нюансов.

Дело в том, что сами автомобильные бренды производством запчастей не занимаются. Они их точно также заказывают и покупают у отобранных поставщиков компонентов. По сути автомобильный завод - это сборщик, а не производитель. На конвейер поступают уже готовые детали со всего мира, которые автобренд просто собирает в единое целое - в машину. Узнав, какой компонентный бренд является поставщиком на конвейер автозавода, можно ту же самую деталь купить, условно, напрямую, в упаковке исходного производителя и, главное, без официальной или дилерской наценки. Узнать, кто является конвейерным поставщиком несложно: на снятой с машины оригинальной детали обычно стоит маркировка исходного бренда-производителя.

Единственный нюанс: оригинальные запчасти могут различаться. Деталь, которую автоконцерн поставил на заводе и которую затем продал в оригинальной упаковке через дилера - не всегда одно и то же. Во-первых, они могут отличаться по свойствам даже если сделаны на одном предприятии одной компании: например, с завода машина выходит с тормозными колодками пожестче, чтобы они послужили подольше и создали репутацию, а вот к дилеру оригинальные колодки уже приходят помягче, чтобы стерлись побыстрее и клиент пораньше приехал на их замену. Списать это можно на что угодно - манера вождения, потертые тормозные диски и т. д.

Во-вторых, у любого автопроизводителя всегда несколько поставщиков одних и тех же деталей на случай форс-мажора или каких-то сбоев поставок. Так что не удивляйтесь, если с завода на машине стоит один бренд компонентов, а в оригинальной упаковке лежит новая запчасть уже другой фирмы. Точно так же может отличаться страна производства родной запчасти.

Так или иначе, если автопроизводитель положил в коробку под своим брендом ту или иную деталь, значит, как правило, он уверен в ее качестве и несет за нее полную гарантийную ответственность. Платить или нет за это, каждый решает сам. Стоит только помнить, что покупать оригинальные запчасти не обязательно в дилерском центре. Наценки в розничных точках заметно ниже, главное - не нарваться на подделку.

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Неоригинал или компоненты сегмента Aftermarket. Как уже было сказано выше, покупать оригинальные детали совершенно не обязательно, если вам известен официальный поставщик автозавода. Например, одними из ведущих поставщиков подшипников и роликов почти для всех европейских марок автомобилей являются компании NTN-SNR, SKF или Ina. Так что, если вы собрались менять ступичные подшипники, совершенно не обязательно гнаться за оригинальной продукцией, потому что та же самая деталь лежит в коробке указанных марок процентов на двадцать-тридцать дешевле.

То же самое касается, например, всевозможных ремней, большую часть которых на конвейер поставляет три-четыре бренда вроде Gates, Continental или Dayco. Тормозные системы поставляет, например, TRW, а амортизаторы - Monroe или Bilstein. Даже двигатели автопроизводители сами порой не делают: в частности, всю поршневую группу для фольксвагеновских моторов поставляет компания Kolbenschmidt. Соответственно, при ремонте можно смело обращаться к их продукции - это тот же самый оригинал, что идет на конвейер VAG.

В общем имя мирового производителя запчастей, желательно со столетней историей и списком таких же мировых автопроизводителей в партнерах - это почти гарантия качества при сниженных относительно оригинала ценах. Правда, повторимся, список поставщиков к своей машине придется сначала узнать. Даже сотрудники дилерских центров обычно не в курсе, из чего сделаны их машины - в программах подбора запчастей этих данных обычно нет.

Нюанс в том, что конвейерные поставщики запчастей, так называемые ОЕМ-производители, по меркам компонентного мира считаются премиум-классом. Так что ремонт подобными деталями позволит сэкономить, но принципиально дешевле его не сделает.

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Для того, чтобы сэкономить как следует, придется обращаться к производителям компонентов второго уровня. Однако тут снова придется хорошенько "прошерстить" всю информацию.

Дело в том, что помимо названия бренда-производителя запчастей неплохо бы знать еще и его специализацию, а также концерн или объединение, в которое он входит.

Ярким примером такой компании является Bilstein, где в рамках одной семьи Бильштайнов образовалось несколько компаний. Вторая называется схоже - Bilstein Group, а в ее состав входят такие бренды как Febi, Swag и BluePrint. Только к конвейерному поставщику амортизаторов они не имеют отношения и занимаются исключительно вторичным рынком, причем в среднем ценовом диапазоне, то есть, с определенным уровнем экономии.

Почти у каждого производственного компонентного гиганта есть подразделения, куда входит целый список профильных и непрофильных брендов разного ценового сегмента и уровня, предназначенных для разных рынков и потребителей.

Так что знакомое или даже признанное имя на упаковке - это иногда определенный запас уверенности, но совершенно не обязательно гарантия заводского качества по всей номенклатуре продукции. Проще говоря, если фирма-производитель специализируется на выпуске тормозных систем, это совершенно не означает, что детали подвески и рулевого управления, выпускаемые под тем же именем, будут столь же хороши. Порой их под заказ делает вообще другой производитель.

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Упаковщики. Третьей и, наверное, самой большой частью рынка запчастей являются так называемые компании-упаковщики. Это те, кто непосредственно производством запчастей не занимается вообще. Учредители придумывают бренд, делают для него красивую упаковку (отсюда и название), а дальше кладут в эту упаковку все, что купят у других. Само собой, здесь все зависит от того, какую стратегию и позиционирование выберет компания-упаковщик.

Так или иначе, а "упаковкой" занимаются в том числе и конвейерные поставщики. Например, тот же NTN-SNR, поскольку сам производством ремней не занимается, в комплекты ГРМ вместе со своими подшипниками и роликами кладет ремни ГРМ сторонних ОЕМ-производителей, которым доверяет. То же самое делают производители ремней, вкладывая сторонние ролики уже под своим именем. Так удобнее конечному клиенту. Но это топ-уровень.

Иногда конвейерные производители запчастей берут упаковщиков под свое крыло. Так поступил, например, один из флагманов немецкой компонентной индустрии концерн Schaeffler, который владеет производителем Ina, в состав которого в свою очередь входит бренд-упаковщик Ruville. Само собой, в коробках этого бренда можно частенько увидеть продукцию ОЕМ-качества.

Компании, которые позиционируются в среднем ценовом сегменте, в свои коробки продукцию конвейерных поставщиков уже положить обычно не могут. Либо подбирают аналоги с удаленных заводов, расположенных в Азии. Так, например, делает вышеупомянутая немецкая компания Febi, которая часть запчастей делает самостоятельно, часть берет у именитых мировых брендов, ну а часть заказывает в Китае. Именно поэтому качество деталей может сильно плавать в зависимости от группы товаров.

Очень широко представлен "бюджетный" сегмент запчастей, поскольку массово востребован в России. Дешевые запчасти тоже разделены между собой. К верхней планке можно отнести компании, которые самостоятельно разрабатывают тех.задание, определяют нужные параметры запчастей, четко выбирают марки и модели авто, но само производство заказывают в Китае на сторонних заводах. Главная проблема таких брендов - правильно подобрать китайских исполнителей, которые часто берут недорого, но регулярно нарушают технологии производства.

На дне рынка, если не считать, контрафакт, находится откровенная кустарная дешевка неизвестных брендов-однодневок, чаще всего, азиатских, покупать которую просто опасно.

Вывод

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Итак, если говорить в целом.

1. Автомобильные запчасти имеют зависимость "цена/качество". И амортизатор, и насос, и даже подшипник - это сложные детали, высоконагруженные, сильно зависящие от качества сырья, технологии производства и пройденных испытаний. Дешево они стоить не могут по определению, а потому любые отговорки типа "дерут за бренд" - это разговоры в пользу бедных. Порой одна дорогая и качественная деталь служит в два-три раза дольше даже средней по цене.

2. Правильный выбор, позволяющий сэкономить без потери качества - покупка запчасти бренда, являющегося заводским поставщиком оригинальной детали для вашей машины. Но иногда это не панацея, поскольку и сам производитель автомобиля мог ошибиться или просто сэкономить на поставщике.

3. О производителе запасной части нужно знать все. Специализацию, страну производства, направление деятельности и так далее. Покупать тормозные колодки у компании, которая всю жизнь делала радиаторы, как-то странно. То же и со странами производства, и с региональной привязкой. Покупка запчасти для Toyota Land Cruiser у фирмы, которая специализируется на компонентах для французских машин, вызывает сомнения. Это не строгое требование, но как показывает практика, региональная рыночная специфика имеет влияние на характеристики деталей.

4. Качественная продукция имеет четкие внешние признаки. Это добротная упаковка, на которой должно быть максимум информации как о самой детали, так и о производителе. В идеале должны быть системы защиты от подделки. Внутри должна находится инструкция, а сама деталь должна быть в полной комплектации, то есть, с необходимым крепежом, смазкой и всем, без чего ее нельзя правильно заменить. Отсутствие комплектности говорит об откровенной экономии. Сама запчасть должна быть аккуратно сделана и иметь все необходимые маркировки.

5. Сомнительная продукция обычно заманивает клиента яркой упаковкой и громким названием. Если вы видите имя типа Germany SuperParts MegaQuality, это значит, что уже стоит насторожиться. На упаковке должна быть написана именно страна производства, то есть только "Made in…". Если вы видите что-то типа Сertified in Germany (сертифицировано в Германии), значит производитель пытается сбить клиента с толку, маскируя как правило китайское производство.

6. Если вы делаете выбор в пользу компании-упаковщика, стоит понимать, что качество продукции может быть абсолютно случайным, поскольку такие бренды собирают в свой состав детали совершенно разных производителей, которые еще и регулярно меняются. В этом случае стоит обращаться к пункту №3.

7. Если вы покупаете деталь, которая в два-три-четыре раза дешевле оригинала, с большой вероятностью в коробке будет низкокачественный товар, который в скором времени вновь потребует замены.