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17.02.2020 22:02
Рубрика: Культура

Первый канал впервые на ТВ покажет фильм "Дело Собчака"

Текст: Сусанна Альперина
Первый канал разослал планы на ближайшее время, в которых фигурируют сразу три документальные премьеры. Это - новый российский документальный фильм про Влада Листьева, британский - про Элтона Джона, а также - телевизионная премьера ленты Веры Кричевской "Дело Собчака", которая вышла в свет в 2018 году.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В тот год большая презентация картины состоялась в Российском павильоне на Каннском кинофестивале. Затем лентой закрылся Кинотавр (10 июня), а в День России - 12 июня - она вышла в российский прокат. "РГ" подробно писала об этом.

Фото: kinopoisk.ru
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Сейчас же Первый канал поставил фильм в вечерний прайм-тайм 19 февраля в 22:25, тем самым взломав сетку, в которой ранее значился очередной выпуск шоу "Док-Ток". В документальной ленте Собчак - одна из авторов сценария, вторая - Вера Кричевская - известный тележурналист, режиссер и продюсер. Канал напоминает, что "фильм рассказывает о жизни и деятельности Анатолия Собчака - первого мэра Санкт-Петербурга, политического и общественного деятеля".

Также приводится цитата Ксении Анатольевны: "Это фильм не только о моем отце. Это своеобразная анатомия травли, которой подвергся невиновный человек. Это фильм о том, как любой невиновный может стать виновным. А еще для меня это своеобразное осмысление современной России - почему она такая, как сейчас, ведь она рождалась тоже тогда, в 90-е".

В фильме принимают участие: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Людмила Нарусова, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Валентин Юмашев, Гавриил Попов, Александр Коржаков, Виктор Золотов, Сергей Филатов, Александр Невзоров, Генри Резник, Сати Спивакова, Светлана Сорокина и другие.

Эксклюзивное интервью для фильма с Владимиром Путиным было записано 19 сентября 2017 года. Для этого в Кремле была специально построена "черная комната". Также для картины было снято первое в истории интервью главы Росгвардии Виктора Золотова.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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