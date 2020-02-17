Песков назвал Россию правопреемницей СССР

Россия - правопреемница Советского Союза, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что судья Конституционного суда Константин Арановский заявил, что Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эти слова приведены в особом мнении по делу о жилье для реабилитированных жертв политических репрессий.

"Это мнение члена Конституционного суда. Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто правопреемница Советского Союза", - подчеркнул Песков.