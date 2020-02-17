Власть
17.02.2020 14:15
Текст: Кира Латухина

В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Илья Питалев / РИА Новости

Диалог по поставкам энергоносителей с Беларусью продолжится, заявили в Кремле.

На встрече в Сочи президенты двух стран достигли определенного понимания, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Диалог будет продолжаться", - заверил Песков. "Тем более что говорили о том, что продолжатся контакты и белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти", - добавил он.

Владимир Путин и Александр Лукашенко решили, что на уровне представителей правительств, которые курируют вопросы интеграции, будет прорабатываться вопрос поставок энергоресурсов, напомнил пресс-секретарь российского лидера.

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