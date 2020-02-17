В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям

Диалог по поставкам энергоносителей с Беларусью продолжится, заявили в Кремле.

На встрече в Сочи президенты двух стран достигли определенного понимания, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Диалог будет продолжаться", - заверил Песков. "Тем более что говорили о том, что продолжатся контакты и белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти", - добавил он.

Владимир Путин и Александр Лукашенко решили, что на уровне представителей правительств, которые курируют вопросы интеграции, будет прорабатываться вопрос поставок энергоресурсов, напомнил пресс-секретарь российского лидера.