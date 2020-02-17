Президент Беларуси утвердил решение по охране госграницы

Задачи по наращиванию пограничной инфраструктуры и продолжению демаркации белорусско-украинской границы поставлены решением, которое утвердил на текущий год Александр Лукашенко, передает 17 февраля пресс-служба главы государства.

Председатель госпогранкомитета Анатолий Лаппо в беседе с национальными СМИ дал понять, что обстановка на белорусской границе в прошлом году оставалась стабильной и прогнозируемой. Правда, добавил он, и численность ведомства была увеличена, создано "шесть полноценных маневренных групп, введены в строй две пограничные заставы на украинском направлении". Кроме того, в 2019 году "продолжались работы по демаркации границы с Украиной. Всего обозначено более 548 км границы (осталось - около 536 км), установлено более 1,1 тысячи пограничных знаков", уточнили в госпогранкомитете.

За нарушение законодательства о рубежах страны, по данным ведомства, в РБ были задержаны около четырех тысяч лиц. Из них более 370 человек - нарушители государственной границы, что почти вполовину ниже показателя 2018 года. Причем снижение количества задержанных, по словам Лаппо, отмечено на всех направлениях. "Это связано с наращиванием плотности охраны границы и сигнализационного прикрытия рубежей. Также этому способствовала и активная профилактика правонарушений", - считают пограничники.

Однако контроль за ситуацией в профильном ведомстве по-прежнему остается важнейшей задачей дня. Ведь территория республики по-прежнему используется для транзита незаконных мигрантов и наркотрафика. Пограничники в прошлом году пресекли 20 каналов незаконной миграции, задержали 32 организатора и пособника. Вскрыто и пресечено 18 каналов контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотиков - в два раза больше, чем в 2018 году.