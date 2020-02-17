Бывший зампред правительства Крыма переведен под домашний арест

Московский городской суд перевел под домашний арест бывшего зампреда Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в особо крупном взяточничестве. В пресс-службе суда сообщили "РГ", что "удовлетворено ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест до 16 апреля 2020 года".

Чиновник правительства Крыма курировал, в частности, строительство и осуществление в регионе федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова до 2022 года. Нахлупина задержали силовики в октябре 2018 года, далее Басманный суд Москвы арестовал его.

В правительстве Крыма Нахлупин был наиболее влиятельным представителем старых "украинских" элит. Он курировал инфраструктурные отрасли - главную точку вхождения федеральных средств в экономику полуострова.