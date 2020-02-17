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17.02.2020 15:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Калужский экс-губернатор стал сенатором

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов, добровольную отставку которого на прошлой неделе принял президент РФ, будет представлять регион в верхней палате парламента. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Владислав Шапша, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Игорь Малеев/ТАСС
В Калуге врио губернатора представили правительству и общественности

В Совете Федерации Федерального собрания РФ Анатолий Артамонов будет представлять исполнительную власть Калужской области. Постановление о наделении его полномочиями члена Совфеда врио губернатора Владислав Шапша подписал одним из первых на новом посту.

Ранее эту должность в СФ с 2015 года занимал Юрий Волков. Срок его полномочий истекал в этом году, но 22 января он досрочно сложил свои полномочия. В Совете Федерации сейчас вакантна должность главы комитета по бюджету и финансовым рынкам. Возможно, Анатолий Артамонов займет это кресло.

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