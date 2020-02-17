Калужский экс-губернатор стал сенатором

Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов, добровольную отставку которого на прошлой неделе принял президент РФ, будет представлять регион в верхней палате парламента. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Владислав Шапша, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Совете Федерации Федерального собрания РФ Анатолий Артамонов будет представлять исполнительную власть Калужской области. Постановление о наделении его полномочиями члена Совфеда врио губернатора Владислав Шапша подписал одним из первых на новом посту.

Ранее эту должность в СФ с 2015 года занимал Юрий Волков. Срок его полномочий истекал в этом году, но 22 января он досрочно сложил свои полномочия. В Совете Федерации сейчас вакантна должность главы комитета по бюджету и финансовым рынкам. Возможно, Анатолий Артамонов займет это кресло.