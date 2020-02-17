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17.02.2020 15:16
Рубрика: Дороги

Минтранс запустил эксперимент по внедрению цифровой транспортной накладной

Текст: Евгений Гайва
В нескольких регионах России начали внедрять электронную транспортную накладную (ЭТрН) и электронный путевой лист (ЭПЛ) на пассажирских и грузовых автоперевозках, сообщили в Минтрансе России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперимент пройдет до 30 октября 2020 года в Москве, Татарстане, Московской, Калужской, Рязанской областях и Краснодарском крае. "Проект позволит повысить безопасность дорожного движения за счет цифровизации предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и медосмотра водителя", - поясняют в министерстве. Ведение бумажного документооборота составляет 2-2,5% от годового оборота перевозчиков.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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По итогам эксперимента будут внесены предложения об изменении нормативных правовых актов и сформирована дорожная карта для внедрения ЭПЛ и ЭТрН. Для его проведения до 28 февраля будет создана Межведомственная рабочая группа, включающая представителей МВД, ФНС, Минтранса, Ространснадзора, Росавтотранса, Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).

Ежегодно перевозчики оформляют почти 3 миллиарда первичных документов. Внедрение цифровых технологий позволит сократить издержки бизнеса, ускорить и упростить контрольно-надзорные процедуры, отмечают в Минтрансе.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Единую государственную информационную систему для сбора, обработки и хранения данных ЭПЛ и ЭТрН разрабатывает ФГУП "ЗащитаИнфоТранс". Система должна обеспечить обмен юридически значимыми данными в режиме онлайн между всеми участниками перевозки. Доступ к системе получат коммерческие платформы документооборота и государственные органы исполнительной власти.

В частности, в рамках эксперимента будет отрабатываться взаимодействие платформ электронного документооборота с участием крупнейших грузоперевозчиков и агрегаторов. Компании примут участие в эксперименте на добровольной и безвозмездной основе.