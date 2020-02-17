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17.02.2020 12:47
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Популярность каршеринга в Москве ежегодно растет на 15%

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Михеев Сергей/РГ Фото: Михеев Сергей/РГ
Фото: Михеев Сергей/РГ

Услуга краткосрочной аренды автомобиля в Москве с каждым годом становится популярнее. Сейчас на одну машину каршеринга в столице приходится в среднем около семи-восьми поездок в день, сообщает ТАСС.

По данным столичного департамента транспорта, аудитория пользователей сервиса каршеринга достигла одного миллиона человек и ежегодно прирастает на 12-15%.

Фото: iStock
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Собственный автомобиль есть у 69% пользователей, но с появлением каршеринга число поездок на личном авто у водителей сократилось в два-три раза. Еще 31% пользователей не имеют авто, но для них каршеринг служит как раз сдерживающим фактором, останавливающим от покупки машины.

Сейчас один автомобиль каршеринга потенциально заменяет до восьми личных. По подсчетам столичных властей, на одну арендованную машину в день приходится в среднем около семи-восьми поездок.

Напомним, в московском каршеринге работают восемь компаний, которые имеют в своем автопарке более 31 тысяч автомобилей. Сам проект каршеринга был запущен в сентябре 2015 года при поддержке правительства Москвы.

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