СК возбудил уголовное дело после убийства матери на глазах ребенка

Подмосковное ГСУ СК возбудило уголовное дело после убийства женщины в общежитии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, произошедшее квалифицировано по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство с особой жестокостью". Эксперты выяснили, что 52-летний многодетный отец несколько раз выстрелил в свою жену из охотничьего ружья на глазах 11-летнего сына. После этого он совершил суицид.

Напомним, что преступление было совершено в одном из общежитий поселка Селятино под Наро-Фоминском. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. С мальчиком, ставшим свидетелем убийства, работают психологи.