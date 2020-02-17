Собянин рассказал о ходе реконструкции Волоколамского шоссе

Развязку на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, которая сейчас реконструируется, могут открыть раньше срока. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев стройку.

Реконструкция Волоколамского шоссе, одного из самых проблемных в столице, разделена на семь участков. Работы завершены на пяти из них, отметил глава города. В частности, обновлен Ленинградский тоннель, построены новые дороги и эстакады. Сейчас реконструируются отрезок Волоколамки от МКАД до реки Сходня и развязка на пересечении с кольцевой автодорогой. Последнюю называют едва ли не самой загруженной в Москве. Там пересекаются автомобили, следующие по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе. Отсюда - частые дорожные пробки. Масла в огонь добавляет и то, что шестиполосная Волоколамка за МКАД сужается до четырех полос.

Как собираются решать проблему? По словам строителей, существующие эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамским шоссе и железнодорожными путями МЦД-2 расширят до восьми полос движения в одном направлении. Для разворота с внутренней на внешнюю сторону кольцевой автодороги появится двухполосная эстакада. Основную часть шоссе на пересечении с МКАД расширят с трех до пяти полос в каждую сторону. Чтобы транспортные потоки не пересекались, обустроят боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД, а также вдоль Волоколамского шоссе в сторону центра. По словам мэра, с открытием развязки станут доступнее сразу несколько московских районов: Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковный Красногорск. К тому же, как ожидается, сократится путь до Зеленограда по Пятницкому шоссе.

По плану реконструкция развязки должна завершиться в ноябре 2021 года. Как рассказал заместитель генерального директора по производству компании-подрядчика Андрей Струк, работы завершены на 40%, но строители постараются ускорить процесс. Открыть движение досрочно попросил и Сергей Собянин. "Приложите все усилия, чтобы как минимум на полгода раньше закончить работы и запустить движение, а оставшееся доделывать постепенно, - подчеркнул глава города, обращаясь к строителям. - Я понимаю, что это сложная задача, но постарайтесь ее выполнить".

Всего в Москве с 2011 года реконструировано 16 развязок МКАД. Еще четыре сейчас проектируются: на пересечении с Алтуфьевским шоссе, Липецкой улицей, Осташковским шоссе, улицами Верхние Поля и Капотня.