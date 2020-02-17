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17.02.2020 04:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года. Об этом свидетельствует рейтинг, в котором учитывались 70 показателей условий жизни в регионах. На их основе был рассчитан рейтинговый балл.

Фото: iStock
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Сводный балл у тройки лидеров - 70 из 100 возможных, пишет РИА Новости. Далее следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. По данным экспертов, регионы из первой десятки характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Замыкают список Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Отмечается, что в большинстве регионов из последней десятки значение сводного рейтингового балла повысилось, однако дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

Ранее были названы российские регионы, которыми больше всего интересуются иностранные туристы. По данным аналитиков сервиса MAPS.ME, это Москва, Петербург, Калининград и регионы у Байкала. На шестом месте Приморский край (одно из самых популярных направлений у китайских туристов). Далее идут Адыгея, Тува, Красноярский край. А замыкает десятку лидеров Краснодарский край.

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