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17.02.2020 09:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке в массовом ДТП столкнулись 10 машин

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке, в минувшие сутки оказавшемся под действием снежного циклона, зарегистрировано массовое ДТП с участием 10 автомобилей. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, в нем пострадал один человек.

"30-летний автомобилист, находясь за рулем автомобиля Suzuki Jimny, не справился с управлением и совершил наезд на водителя, стоявшего рядом со своим транспортным средством. В результате 48-летний мужчина получил перелом бедра и был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы", - уточнили в ведомстве, подчеркнув, что по факту ДТП проводится проверка.

Под Красноярском в массовой аварии столкнулись более 10 автомобилей

Руководство ГИБДД обратилось к водителям с настоятельной рекомендацией соблюдать правила дорожного движения, в том числе - скоростной режим. Сегодня на дорогах города задействованы шесть дополнительных нарядов ДПС. Всего на улицах Владивостока работают 24 экипажа.

Чтобы стабилизировать дорожную обстановку и избежать дорожных аварий, в настоящее время закрыт въезд большегрузов на территорию города, приостановлено движение по самому крутому во Владивостоке спуску - улице Шефнера.

По данным городской администрации, ночью во Владивостоке работало 130 тракторов-щеток, машин с отвалами, автогрейдеров и машин для нанесения реагентов. Днем в уборке было задействовано более 100 единиц техники, к уборке присоединились управляющие компании.

Примгидромет уже подсчитал, что в регионе выпало до 23 миллиметров снега, во Владивостоке - 15 миллиметров, это месячная норма.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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