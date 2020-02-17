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17.02.2020 16:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Прикамье декорации фильма "Сердце Пармы" станут туробъектом

Текст: Константин Бахарев
Фото: Сайт губернатора и правительства Пермского края Фото: Сайт губернатора и правительства Пермского края
Фото: Сайт губернатора и правительства Пермского края

Построенные в Пермском крае декорации к фильму "Сердце Пармы" станут историко-культурным объектом. Об этом сообщили в администрации губернатора.

После съемок остались деревянная крепость, храм, кельи - все это останется в сохранности. Краевые власти уже приняли решение, что эти постройки станут частью туристического маршрута "Сердце Пармы", который начнет действовать в 2021 году.

Фото: iStock
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Ранее съемочная группа уже подарила жителям Губахи, где проходили съемки, настоящую барку, на которой плавали герои фильма. Двадцатиметровое судно будет установлено в центре Губахи.

Напомним, что в 2018 году на территории Пермского края начались съемки фильма по роману пермского писателя Алексея Иванова "Сердце Пармы". Выход фильма намечен на 2021 год.

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