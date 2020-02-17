Новости

В Минске стартовали съемки сериала "Дед Морозов" 15:00
Видео: В Мексике на берег выбросило зубастое существо без глаз 14:54
В США обнародован доклад о поиске внеземной жизни 14:50
В Москве заменят устаревшие шумозащитные экраны 14:46
В Подмосковье медсестра устроила поножовщину дома 14:45
Директор "Лицедеев" извинился перед оставшимся без ноги петербуржцем 14:43
На Украине предложили отправить делегацию на Парад Победы в Москве 14:38
В Новосибирске возбудили дело после смерти двухлетней девочки 14:36
В Кремле предложили Зеленскому обсудить патрулирование границы с Донбассом 14:34
В Башкирии опрокинулась скорая, перевозившая двух беременных женщин 14:32
В ЯНАО больных с туберкулезом перевозили в пассажирских маршрутках 14:31
Видео: С места крушения Ми-8 на Ямале изъяли образцы топлива 14:30
В Подмосковье женщина погибла во время свидания в гараже 14:26
Законопроект о партиях в Беларуси рассмотрят в 2020 году 14:20
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям 14:15
Пропавшие в Ростовской области дети найдены погибшими 14:13
Ушел из жизни режиссер Георгий Шенгелая 14:07
В челябинском метеорите нашли неизвестную форму углерода 14:05
Открытие палеонтологов опровергло теорию происхождения динозавров 14:05
Обновленный Volkswagen Passat в России оказался дороже конкурентов 14:03
В Кургане врача уволят за отказ помочь пациенту 14:02
Медцентр под Минском примет 200 китайских студентов 14:02
Видео: В Карачаево-Черкесии друг пациента избил врача в больнице 13:54
Песков напомнил о невмешательстве России в дела третьих стран 13:51
Оппозиция Южной Кореи объединилась накануне выборов 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске возбудили дело после смерти двухлетней девочки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки, скончавшейся, вероятно, из-за врачебной ошибки. Как рассказали в Следственном управлении СК по Новосибирской области, дело возбуждено по статье УК о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В Подмосковье ребенок умер от отравления неизвестным ядом

Трагедия произошла еще 20 января. После того, как малышка почувствовала себя плохо, ее экстренно увезли в Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Там медики поставили диагноз "сахарный диабет" и отказали в госпитализации. Девочку направили в другую больницу, где она и скончалась.

Как рассказал "РГ" информированный источник, у ребенка была хроническая патология желудочно-кишечного тракта, однако, по предварительным данным, врачи не сумели вовремя разглядеть ее признаки, и диагноз был поставлен неверно. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Халатность врачей

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников