В Новосибирске возбудили дело после смерти двухлетней девочки

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки, скончавшейся, вероятно, из-за врачебной ошибки. Как рассказали в Следственном управлении СК по Новосибирской области, дело возбуждено по статье УК о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Трагедия произошла еще 20 января. После того, как малышка почувствовала себя плохо, ее экстренно увезли в Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Там медики поставили диагноз "сахарный диабет" и отказали в госпитализации. Девочку направили в другую больницу, где она и скончалась.

Как рассказал "РГ" информированный источник, у ребенка была хроническая патология желудочно-кишечного тракта, однако, по предварительным данным, врачи не сумели вовремя разглядеть ее признаки, и диагноз был поставлен неверно. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.