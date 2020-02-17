В Омске продавщица мяса сломала челюсть покупателю

В Омске продавца торгового центра обвинили в умышленном причинении вреда здоровью. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

По данным прокуратуры, 48-летняя омичка трудилась продавцом в мясном отделе торгового комплекса. Поведение одного из покупателей ей показалось странным. Как выяснилось, продавщица ошибочно заподозрила посетителя ТЦ в снятии денежных средств с чужой карты в банкомате. Бдительная сотрудница сделала покупателю замечание.

- Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого она взяла на прилавке нож для разделки мяса и, удерживая его за рукоять, нанесла один удар по голове потерпевшего, - сообщает прокуратура Омской области.

Одним ударом продавщица мяса сломала покупателю нижнюю челюсть, а также нанесла телесные повреждения в виде ран шеи и головы.

Как выяснилось, потерпевший пришел в ТЦ вместе с другом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Тот не мог самостоятельно снять деньги с карточки в банкомате и попросил товарища помочь. Вот продавщица и заподозрила неладное: ей показалось, что мужчина хочет ограбить пьяного.

В отношении сотрудницы ТЦ было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Свою вину в случившемся она полностью признала. Женщина заявила, что не разобралась в ситуации и думала, что останавливает преступника. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.