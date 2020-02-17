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17.02.2020 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина расстрела семьи в центре Калининграда

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

Следователи нашли предсмертную записку, которую мог написать калининградский стрелок. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Калининградской области.

В записке, обнаруженной в доме подозреваемого, говорилось о давнем конфликте, который сложился между ним и погибшим отцом семейства. Свидетели рассказали следователям: причиной ссоры мужчин стал неудачно припаркованный автомобиль.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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Охотничий карабин, из которого калининградец застрелил семейную пару, он приобрел законно, получив необходимое разрешение. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: "убийство двух лиц общеопасным способом" и "покушение на убийство малолетнего общеопасным способом".

Напомним, трагедия произошла вечером 15 февраля вблизи Центрального рынка, на котором работали стрелок и его жертвы. 63-летний пенсионер открыл стрельбу по семье из трех человек - 52-летнему мужчине, 34-летней женщине и их 13-летнему сыну.

Мать и отец скончались на месте происшествия. Мальчик получил огнестрельное ранение, но оно не было серьезным. Сейчас он находится дома с бабушкой, его жизни ничего не угрожает.

Сразу после ЧП стрелок свел счеты с жизнью. Он скончался в больнице в тот же вечер. Расследование продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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