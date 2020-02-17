Под Псковом стартовали учения десантников Союзного государства

Разведку, блокирование и уничтожение условного противника предстоит осуществлять на древней псковской земле парням в голубых беретах Союзного государства. Здесь 17 февраля дан старт совместному тактическому учению десантников Беларуси и России, сообщили в военном ведомстве страны.

Товарищи по оружию на практике отработают в февральские дни комплекс специальных действий, проведут тренировки по высадке тактического десанта. "Не секрет, что воздушно-десантные войска РФ имеют богатый боевой опыт, и мы многое черпаем у наших российских коллег. Подобные учения регулярно проводим на территории Беларуси, так и на российской земле. Кроме того, тактика наших действий сильно отличается, и многие этапы учения для нетипичны. Это в свою очередь также позволяет приобрести новые знания", - констатировал начальник воздушно-десантной службы 38-ой отдельной гвардейской штурмовой бригады РБ Владимир Гнедчик.

Как уже информировал "СОЮЗ", первое в наступившем году совместное тактическое учение ВДВ России и сил специальных операций ВС Беларуси пройдет четыре дня на полигонах Струги Красные и Завеличье.

На священной пушкинской земле будут задействованы более 350 военнослужащих, около ста единиц боевой техники местного десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих их коллег из соединения сил спецопераций РБ, дислоцированного в Бресте. Кроме того, в учении задействованы два вертолета Ми-24, восемь вертолетов Ми-8, а также четыре самолета Ил-76.