Суд вернул в больницу девушку, сбежавшую из-под коронавирусного карантина

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел иск главного санитарного врача Северной столицы к горожанке Алле Ильиной, которая сбежала из Боткинской больницы, где находилась под коронавирусным карантином. По решению суда девушка должна в принудительном порядке вернуться в Боткинскую больницу, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Принудительная госпитализация будет приведена в исполнение силами судебных приставов.

История Аллы Ильиной началась в конце января, когда девушка отправилась в отпуск в Китай. Но отдых на полустрове Хайнань не удался: в Поднебесной вовсю усиливали меры безопасности из-за стремительно распространяющегося коронавируса, и 30 января Ильину, вместе с другими отдыхающими, туроператор чартерным рейсом вернул в Россию.

Первый тест на коронавирус Алла сдала в аэропорту Хабаровска, при пересадке. 1 февраля девушка прибыла в Петербург. А 4 февраля, по данным Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, Ильина сама обратилась в больницу №32. У нее повысилась температура.

Симптомами острого вирусного заболевания в феврале вообще-то никого не удивить, но Алла недавно прибыла из Китая. И, как говорят в Роспотребнадзоре, симптомы девушки не исключали новую коронавирусную инфекцию.

Девушке предложили госпитализироваться в инфекционную больницу имени Боткина. 6 февраля у Аллы начался карантин, а 8 девушка самостоятельно покинула медучреждение.

После побега Ильиной комитет по здравоохранению объявил, что намерен добиваться для девушки административной ответственности. В России нет ответственности за побег из больниц. По данным городского комитета по здравоохранению, в ведомстве квалифицировали поступок девушки как нарушение статьи 19.5 КоАП, это невыполнение в срок предписания органа, осуществляющего государственный и муниципальный надзор. Штраф за это деяние составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Между тем, региональное управление Роспотребнадзора попыталось через суд вернуть девушку в стены лечебного учреждения.

Рассмотрение дела началось ранним утром. В зале присутствовали представители регионального управления Роспотребнадзора, Алла Ильина с адвокатом, представители больницы, а также многочисленные журналисты. В масках практически никого не было, да и сама Алла успела уже трижды сдать анализы на коронавирусную инфекцию. Все они показали отрицательный результат.

Между тем пример Аллы Ильиной оказался заразительным. Из-под карантина в Боткинской больнице сбежали еще три человека. Двое потом вернулись. По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, главный санитарный врач Северной столицы подал исковое заявление на еще одну пациентку, самовольно покинувшую карантинное отделение, которая так и не вернулась обратно.

Тем временем

Адвокат Аллы Ильиной Виталий Черкасов уже заявил, что сторона защиты намерена обжаловать решение Петроградского районного суда.