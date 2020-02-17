В НАО охранник детсада, где убили ребенка, предстанет перед судом

Нарьян-Марский городской суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 35-летнего охранника детского сада "Сказка" в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщает следком по Архангельской области и НАО, 31 октября 2019 года во время тихого часа обвиняемый беспрепятственно впустил в здание детсада постороннего мужчину. По данным следствия, охранник дистанционно открыл входную дверь посетителю, даже не спросив его о цели визита. Тем самым обвиняемый нарушил правила охраны дошкольных учреждений.

Посетитель поднялся на второй этаж, вошел в спальню одной из групп и ударом ножа в шею убил шестилетнего мальчика. Воспитатели не смогли его остановить. 36-летнего жителя Нарьян-Мара задержали на месте убийства, на следствии он заявил, что расправиться с ребенком ему приказали некие силы.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым, суд решит вопрос о его принудительном лечении.

Обвиняемый охранник ко дню трагедии отработал в частном охранном предприятии "Святогоръ" меньше двух месяцев. Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" заключил с этим ЧОПом договор на охрану.

После случившегося управление Росгвардии по НАО обратилось в арбитражный суд с иском о лишении этого предприятия лицензии на охранную деятельность. В феврале она была аннулирована.

Охранник признал вину лишь частично. По его словам, он принял посетителя за отца одного из воспитанников детсада.