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17.02.2020 11:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По Крымскому мосту проехали более миллиона грузовиков

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

С 1 октября 2018 года, когда автодорожная часть Крымского моста была открыта для движения грузовых автомобилей весом более 3,5 тонны, по нему проехали более одного миллиона таких машин. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
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Эксперты отмечают огромный экономический эффект от автодорожной части моста: благодаря ему транспортные компании сэкономили за 16 с половиной месяцев более 19,5 миллиарда рублей. Ведь за один рейс на пароме на судоходной линии порт "Крым" - порт "Кавказ" нужно было заплатить 19,5 тысячи рублей за фуру. А проезд по мосту - круглосуточный и бесплатный. Поэтому про испорченные скоропортящиеся продукты, которые приходилось утилизировать после штормов и как следствие длительных простоев переправы, перевозчики уже забыли.

Наибольшая месячная интенсивность движения грузовиков по мосту в обе стороны была зафиксирована в июле 2019 года - 73103 автомобиля за месяц. А суточный установлен 26 сентября 2019 года - 2931 фура за 24 часа. Грузопоток в направлении Крыма на четыре процента превысил краснодарский.

В целом с 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехали 8,8 миллиона легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов. В минувшую субботу на автоподходах к мосту открылись стационарные посты ГИБДД.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика Транспорт Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив

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