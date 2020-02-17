В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона

Новости

Мишустин освободил от должности замминистра связи 11:52
Под Тверью пьяный мужчина расстрелял двух человек 11:51
"Что я, сумасшедшая?": Пугачева рассказала о пластических операциях 11:50
Рублев обошел Федерера в Чемпионской гонке АТР 11:47
В Таганроге пограничники изъяли у браконьера рыбу на два миллиона рублей 11:44
Аномальное тепло в Петербурге побило рекорд 1925 года 11:43
Chevrolet возвращается на российский рынок. Место ему уступит Ravon 11:42
Филипп Киркоров прокомментировал конфуз с Ди Каприо на "Оскаре" 11:36
ФТС заявила о снижении импорта из КНР на фоне коронавируса 11:34
В Поморье воспитателя обвинили в жестоком обращении с детьми 11:31
РКН заблокировал два сайта с базами персональных данных россиян 11:28
По Крымскому мосту проехали более миллиона грузовиков 11:09
Эксклюзив: рассекречены фото первых прототипов Aurus 11:07
На Урале четверо мужчин напали на врачей скорой помощи 11:05
Можно ли украсть персональные данные при входе на сайт с телефона 11:02
Пассажирка рейса Томск-Москва нашла в туалете почти миллион рублей 11:01
Немецкий писатель поблагодарил советских ветеранов за освобождение Европы 10:59
Видео: Человек-паук и Железный человек попали "назад в будущее" 10:59
В Омске продавщица мяса сломала челюсть покупателю 10:58
Под Петербургом нашли енота, полтора месяца выживавшего в лесу 10:57
В Новосибирске появился броненосец, способный сворачиваться в шар 10:56
В Сочи задержали серийных поджигателей имущества 10:49
Бизнес заказал больше меток для маркировки обуви, чем ожидалось 10:46
Участники клуба "Валдай" обсуждают в Москве будущее Ближнего Востока 10:34
В Хабаровске автомобиль с четырьмя детьми столкнулся с машиной ДПС 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
17.02.2020 10:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Черноморском районе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали местного жителя, участника незаконного украинского "добровольческого батальона имени Челебиджихана". Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крыму и Севастополю.

Фото: ФСБ/РИА Новости
Арестован крымчанин, прятавший взрывчатку по заданию спецслужб Украины

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Крымчанину инкриминируется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в ряды нацбатальона житель Черноморского района вступил в 2016 году, после того как уехал на Украину. Однако позже вернулся на полуостров.

- Имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в незаконном вооруженном формировании, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне, - пояснили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Незаконный националистический "крымско-татарский" батальон имени Номана Челебиджихана сформировал бежавший на Украину экс-вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, который выступил одним из организаторов блокад Крыма.

Как сообщалось, в январе ФСБ задержала крымчанина, который по заданию спецслужб Украины оборудовал схроны с компонентами взрывных устройств.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Правительство ФСБ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Видео

Главное сегодня

Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Захарова ответила протоиерею Смирнову на слова о гражданских женах
В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников