В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона

В Черноморском районе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали местного жителя, участника незаконного украинского "добровольческого батальона имени Челебиджихана". Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крыму и Севастополю.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Крымчанину инкриминируется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в ряды нацбатальона житель Черноморского района вступил в 2016 году, после того как уехал на Украину. Однако позже вернулся на полуостров.

- Имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в незаконном вооруженном формировании, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне, - пояснили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Незаконный националистический "крымско-татарский" батальон имени Номана Челебиджихана сформировал бежавший на Украину экс-вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, который выступил одним из организаторов блокад Крыма.

Как сообщалось, в январе ФСБ задержала крымчанина, который по заданию спецслужб Украины оборудовал схроны с компонентами взрывных устройств.