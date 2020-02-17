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17.02.2020 14:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В челябинском метеорите нашли неизвестную форму углерода

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Неизвестную форму углерода нашли ученые во фрагментах челябинского метеорита, сообщило РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета Сергея Замоздру.

На лекции, посвященной семилетней годовщине падения челябинского метеорита, ученый рассказал, как его коллега Сергей Таскаев (сейчас ректор ЧелГУ), заметил в метеоритной пыли нечто блестящее.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
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"Сначала он подумал, что это алмаз, потому что шесть граней. Позже в Германии этот кристаллик вытащили с помощью микропинцетов и просветили рентгеном - оказалось, что это не алмаз, а углеродный кристалл. Измерили положение атомов, плоскости межатомные, потом корейские специалисты на компьютере просчитали, что, действительно, возможно такое расположение атомов", - пояснил Сергей Замоздра агентству.

По словам ученого, у углерода может быть много модификаций. Однако на Земле такой углерод еще не находили, и экспертам предстоит выяснить, как он возник, просчитывая разные варианты.

"Один вариант - что он возник в космических условиях, ведь речь идет о процессе в миллиарды лет. Другой - непосредственно при полете в атмосфере Земли, - считает ученый.

Падение челябинского метеорита привлекло к Уралу внимание всего мира. Семь лет назад астероид диаметром 17 метров и массой около 10 тысяч тонн вошел в атмосферу Земли. Он пролетел со скоростью 18 километров в секунду и взорвался еще в воздухе. Самый крупный осколок метеорита упал в озеро Чебаркуль. Сейчас этот экспонат выставлен в Государственном историческом музее Южного Урала.

Общество Космос Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Челябинский метеорит

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