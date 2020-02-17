РКН заблокировал два сайта с базами персональных данных россиян

Операторы связи начали блокировать интернет-форумы phreaker.pro и dublikat.eu в России. По информации Роскомнадзора, эти ресурсы нарушили требования закона о персональных данных.

По данным ведомства, на форумах phreaker.pro и dublikat.eu были доступны к продаже и открытому скачиванию базы с персональными данными россиян. Роскомнадзор включил их в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Исходя из решения суда, операторы связи "предпринимают действия по ограничению доступа к форумам на территории нашей страны", сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Ведомство ведет постоянный мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления тех из них, которые занимаются продажей баз, содержащих персональные данные российских граждан, а также публикуют объявления о продаже таких баз.

Обнаружив такой ресурс, Роскомнадзор подает исковое заявление в суд. В большинстве случаев интернет-ресурсы удаляют противоправный контент.