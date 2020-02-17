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17.02.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Российскую Renault Arkana будут выпускать и в Китае

Текст: Михаил Азнавуров

Купе-кроссовер Renault Arkana до сих пор производившийся только в России, в этом году начнут собирать также и в Китае на заводе Dongfeng-Renault в городе Ухань.

На китайские Arkana, как и на российские, они будут устанавливать 1,3-литровый 4- цилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом, H5H совместной разработки Renault и Daimler AG. Но его отдача несколько выше, чем в России - максимальная мощность 159 л.с. и крутящий момент 270 Нм (на российском - 150 л.с. и 250 Нм.). В паре с ним будет установлен вариатор.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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О других примечательных отличиях от российской Arkana пока не сообщается.

Впервые купе-кроссовер Renault Arkana был показан на Московском автосалоне в 2018 году. В России выпускается со второй половины 2019 года. Базируется автомобиль на платформе B0. Производится только с передними ведущими колесами, или с дополнительно автоматически подключаемыми задними.

Помимо 1,3-литрового турбомотора и вариатора, комплектуется 1,6-литровым атмосферным H4M (114 л.с., 156 Нм) и механическими КПП с 5 и 6 передачами.

Совместное предприятие Renault Dongfeng ведет деятельность с 2013 года. На сегодняшний день силами завода выпускают кроссоверы Renault Kadjar, Koleos, Captur и электромобиль K-ZE.

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#Renault