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17.02.2020 21:49
Рубрика: Бензин

Росстандарт сообщил о сокращении доли суррогатного бензина до 8,9%

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доля некачественного и фальсифицированного топлива на российских заправках за последние 5 лет сократилась с более чем 20% до 8,9% процента. Такие данные приводит Росстандарт по итогам проверок за 2019 год.

Фото: iStock
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Улучшение ситуации на топливном рынке в ведомстве связывают, как с систематической работой с основными участниками рынка, так и со вступлением в январе 2018 года в силу поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые ввели "оборотный" штраф за продажу некачественного топлива.

За несоответствие характеристик топлива, относящихся к физико-химическим показателям, налагается административный штраф в размере 1% совокупного размера выручки, полученной от реализации топлива, но не менее 500 тыс. рублей, напоминают в Росстандарте. За повторное нарушение требований технического регламента предусмотрен штраф в 3%, но не менее 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

#бензин