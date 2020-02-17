Росстандарт сообщил о сокращении доли суррогатного бензина до 8,9%

Доля некачественного и фальсифицированного топлива на российских заправках за последние 5 лет сократилась с более чем 20% до 8,9% процента. Такие данные приводит Росстандарт по итогам проверок за 2019 год.

Улучшение ситуации на топливном рынке в ведомстве связывают, как с систематической работой с основными участниками рынка, так и со вступлением в январе 2018 года в силу поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые ввели "оборотный" штраф за продажу некачественного топлива.

За несоответствие характеристик топлива, относящихся к физико-химическим показателям, налагается административный штраф в размере 1% совокупного размера выручки, полученной от реализации топлива, но не менее 500 тыс. рублей, напоминают в Росстандарте. За повторное нарушение требований технического регламента предусмотрен штраф в 3%, но не менее 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.