Сергей Шойгу прибыл в Белград, где обсудит военно-техническое сотрудничество

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в понедельник с рабочим визитом в Белград. Об этом сообщила пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская. По ее словам, Сергей Шойгу проведет переговоры с министром обороны Сербии Александаром Вулиным. Военачальники обсудят аспекты военного и военно-технического сотрудничества, а также вопросы региональной безопасности.

Отмечается, что над территорией Сербии борт министра обороны России встретил почетный эскорт из истребителей МиГ-29. Три сербских самолета российского производства сопроводили авиалайнер до Белграда.

Кроме переговоров с сербским коллегой Сергей Шойгу примет участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь".

Ранее глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала, что Сергей Шойгу 17 февраля в Белграде будет присутствовать на церемонии начала строительства "Вечного огня" в Парке освободителей. По ее словам, зажечь "Вечный огонь" планируется в мае.

Стоит напомнить, что недавно президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что ожидает в середине февраля в Белграде Сергея Шойгу, который привезет "нечто важное для Сербии".

Сообщалось, что в эти сроки ожидается поставка в Сербию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" по ранее заключенному контракту.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств нападения с воздуха Они могут работать в любое время суток и при любой погоде. Комплекс состоит из 12 ракет класса "земля-воздух". Их дальность - от 20 до 30 километров. В составе вооружения ЗРПК также двуствольная скорострельная пушка калибра 30 мм. Дальность ее действия - до 4 тысяч метров. Пушка предназначена для уничтожения целей в ближней зоне.

Кроме "Панцирей" Белград закупил у России вертолеты Ми-17 и Ми-35, истребители МиГ-29 и бронетранспортеры.