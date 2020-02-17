Суд оправдал водителя, наказанного за невидимую в снегу разметку

Водителю удалось доказать, что он не совершал нарушения в условиях, когда разметки не видно. Но только через суд и потратив на это почти год. Это лишний раз доказывает, что надо идти на принцип, отстаивать свои права, а не махать рукой, мол, дешевле заплатить. Ведь именно то, что водители лишний раз отказываются отстаивать свои права, дает повод для рисования статистики нарушений и утверждения палочной системы.

То, что водитель двигался по обочине, еще необходимо доказать. Но не всегда инспекторы этим утруждаются. Фото: РИА Новости

В распутицу в такой ситуации может оказаться каждый. В марте прошлого года Антона Круглякова на 34-м км трассы М-8 "Холмогоры" остановили инспекторы ДПС и сообщили, что он двигался по асфальтированной обочине. Так они написали в протоколе. Как рассказал корреспонденту "РГ" водитель, на дороге была расчищена от снега одна полоса и гравийная обочина.

Все автомобили ехали именно по этой расчищенной от снега полосе дороги. Впереди был сугроб, за которым притаился патрульный автомобиль ДПС. Инспекторы останавливали всех подряд и оформляли нарушение за движение по обочине. Дело в том, что если бы не было снега, если бы этот кусок дороги не находился в то время в ремонте, то, возможно, там и можно было бы разглядеть разметку, и даже понять, что одна из полос - это асфальтированная обочина. Но не при таких условиях.

Все остановленные водители соглашались с предъявляемым им обвинением, но не Кругляков. Не на того напали. Он зафиксировал все обстоятельства на видео, привлек в качестве свидетелей еще двух остановленных водителей. Правда, они потом отказались давать показания, сославшись на то, что все решили на месте. А Круглякову был выписан штраф 1500 рублей. Он его обжаловал. Но замкомандира 3-го батальона первого полка ДПС подмосковного ГИБДД оставил постановление в силе.

Тогда пострадавший обратился в суд. Судебное разбирательство было долгим. Были опрошены все три сотрудника ГИБДД, которые участвовали в остановке автомобиля и оформлении протокола. Причем даже тот из них, который не выходил из машины, стоявшей за сугробом перпендикулярно дороге, утверждал, что видел нарушение. В зеркале заднего вида.

Были запрошены данные у дорожников об организации дорожного движения на этом участке. Примечательно, что их предоставил только "Росавтодор", указав, что "фактическое наличие или отсутствие элементов обустройства дороги в момент совершения правонарушения могут отличаться от проекта организации дорожного движения и фактическая дислокация дорожных знаков и разметки на данном участке дороги в это время могут подтверждаться фото- и видеоматериалами".

Но в деле отсутствуют фото- и видеоматериалы. Из доказательств нарушения инспекторами представлен только протокол и рапорты. А у Круглякова съемка есть. И она судьей была отсмотрена.

Поэтому судья решил, что каких-либо доказательств нарушения, помимо протокола и оспариваемого постановления, а также показаний самих инспекторов, подтверждающих факт нарушения, нет. Не содержится доказательств и в представленных материалах.

"Бесспорных доказательств совершения правонарушения при возбуждении дела и в ходе рассмотрения его по существу получено не было", говорится в решении суда. "Сотрудники ГИБДД не выяснили все обстоятельства, которые имели значение для принятия законного решения. Само постановление вынесено на неполно исследованных доказательствах, в связи с чем не может быть признано законным", установил суд. А поэтому постановление он отменил, а административное дело прекратил в связи с истечением сроков давности.

У нас довольно часто выставляют штрафы водителям, которые пересекли разметку не там, где надо, или двигались не по той полосе только потому, что разметки не видно. Камера про нее знает, а водитель - нет. И, как правило, такие штрафы легко отменяются. Поэтому совершенно непонятно, почему сотрудники ГИБДД по сути вместо того, чтобы предотвратить нарушения, начинают на них пополнять отчетность. И при наличии всех факторов, доказывающих невиновность водителя, не исправляют свои ошибки. Надеются, что до суда не дойдет?