Священник РПЦ: Неоформленный брак не повод оскорбить женщину

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал вызвавшие огромный общественный резонанс слова протоиерея Дмитрия Смирнова.

Напомним, что в одном из своих интервью священник назвал гражданских жен "бесплатными проститутками". Это вызвало просто бурю в соцсетях, свое мнение высказали и в Госдуме, и в Союзе женщин. Впрочем, отец Дмитрий попытался объяснить, что вкладывал в возмутившие многих слова другой смысл и имел целью обратить внимание общественности на "проблемы", из-за которых женщины сталкиваются с неподобающим поведением мужчин.

Владимир Легойда отметил, что прежде всего "не в РПЦ так считают", а это мнение одного лишь священника.

"Троллинг, - написал Легойда в своем Facebook, - в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению..."

Представитель Московского патриархата напомнил об "извечной путанице" с гражданским браком: "В строгом смысле слова "гражданский брак" - это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком - это совместная жизнь без регистрации. Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл".

Кстати, ту же несправедливость по отношению к женщинам заметила и представитель МИД Мария Захарова. Дипломат написала у себя в соцсети: "Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?"

Подробно и аргументированно свое отношение к ситуации гражданского брака сформулировал авторитетнейший священник РПЦ, епископ Савва Тутунов. По его мнению, использовать подобного рода выражения неприемлемо: "В современном социуме не оформленные отношения многими светскими людьми рассматриваются как семейные, тем более когда уже есть дети. С условным аргументом: зачем нам что-то доказывать государству? Да, это прискорбно: было бы лучше, чтобы люди официально брали ответственность перед обществом (да и законодательно друг перед другом и перед детьми). Ну, что же, да - в современном обществе есть проблема ответственности. Но это не дает повод к высказанной характеристике (за исключением ограниченного числа случаев оказания известных услуг на длительной основе - но зачем говорить о том, что и так очевидно?)".

Кстати, епископ особо подчеркнул, отец Дмитрий справедливо указал на безответственность мужчин, не желающих оформлять брак. "Так это скорее трагедия женщины, а не повод ее оскорбить", - подытожил владыка.

Особое мнение

В защиту Дмитрия Смирнова выступил телеведущий Владимир Соловьев.

"Если вы атеисты или люди не воцерковленые, то какое вам дело до мнения старого священника? Вы запрещаете ему то, что легко прощаете себе", - написал он в Telegram-канале.