Twitter Примеры назвал Смолова царем

Пресс-служба испанского первенства с восторгом отреагировала на гол Федора Смолова в матче "Сельты" с "Реалом".
"Отличный способ забить первый гол в Ла лиге!", - говорится в сообщении в Twitter Примеры. Примечательно, что фотография обнимающихся Смолова и Яго Аспаса, ассистировавшего россиянину, подписана как "царь и принц".
Сам матч завершился вничью 2:2. "Сельта" повела после гола Смолова, но к середине второй половины мадридцы вышли вперед. От поражения клуб из Виго спас точный удар Санти Мины в концовке.
Отметим, что Смолов стал первым россиянином с 2003 года, кому удалось забить "Реалу" на его стадионе. В предыдущий раз это сделал экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой.
El 'Príncipe' y el 'Zar'.— LaLiga (@LaLiga) February 16, 2020
👑💙🔝 @aspas10 y @smolovfedor_90, ¡vaya pareja para el @RCCelta!#RealMadridCelta pic.twitter.com/aPLYZ4Mvby