Twitter Примеры назвал Смолова царем

Пресс-служба испанского первенства с восторгом отреагировала на гол Федора Смолова в матче "Сельты" с "Реалом".

"Отличный способ забить первый гол в Ла лиге!", - говорится в сообщении в Twitter Примеры. Примечательно, что фотография обнимающихся Смолова и Яго Аспаса, ассистировавшего россиянину, подписана как "царь и принц".

Сам матч завершился вничью 2:2. "Сельта" повела после гола Смолова, но к середине второй половины мадридцы вышли вперед. От поражения клуб из Виго спас точный удар Санти Мины в концовке.

Отметим, что Смолов стал первым россиянином с 2003 года, кому удалось забить "Реалу" на его стадионе. В предыдущий раз это сделал экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой.