У напавшего с ножом на прихожан храма нашли марихуану

По данным следствия, в воскресенье днем 26-летний ранее не судимый житель Липецка вошел в храм святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице. Там он нанес ножевые ранения двоим присутствующим в храме мужчинам. К счастью, никто серьезно не пострадал. Другие прихожане задержали нападавшего, помешав ему скрыться до приезда полиции.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место происшествия в течение 3 минут. Они задержали преступника, изъяв у него нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения. Впоследствии исследование показало, что в изъятом пакетике находится марихуана. Не исключается, что в момент преступления злоумышленник находился в наркотическом угаре. Эта версия проверяется, необходимые анализы на пробы у задержанного уже взяты. "Проведенное медосвидетельствование не показало наличие алкоголя. Результаты анализов на наличие наркотических средств будут готовы через 10 рабочих дней", - сообщили в полиции.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ - 213-й "хулиганство" и 116-й "побои".

"Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие обратится с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Ирина Волк.