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17.02.2020 20:50
Рубрика: Происшествия

Возможно, был в угаре

У напавшего с ножом на прихожан храма нашли марихуану
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
От дознавателей следователям передано расследование уголовного дела о воскресном нападении на прихожан столичного храма. Повышение статуса расследования, по словам официального представителя МВД России Ирины Волк, связано с общественной значимостью произошедшего.

По данным следствия, в воскресенье днем 26-летний ранее не судимый житель Липецка вошел в храм святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице. Там он нанес ножевые ранения двоим присутствующим в храме мужчинам. К счастью, никто серьезно не пострадал. Другие прихожане задержали нападавшего, помешав ему скрыться до приезда полиции.

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место происшествия в течение 3 минут. Они задержали преступника, изъяв у него нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения. Впоследствии исследование показало, что в изъятом пакетике находится марихуана. Не исключается, что в момент преступления злоумышленник находился в наркотическом угаре. Эта версия проверяется, необходимые анализы на пробы у задержанного уже взяты. "Проведенное медосвидетельствование не показало наличие алкоголя. Результаты анализов на наличие наркотических средств будут готовы через 10 рабочих дней", - сообщили в полиции.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ - 213-й "хулиганство" и 116-й "побои".

"Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие обратится с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Ирина Волк.

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