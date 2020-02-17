В ЦБ разъяснили суть предложений по блокировке счетов

Как пояснили "Российской газете" в ЦБ, проект указания Банка России о внесении изменений в положение № 375-П разработан в целях актуализации перечня критериев необычных операций.

"Обращаем внимание, что перечень критериев не обновлялся на протяжении последних 8 лет (со дня издания положения Банка России 375-П). Работа по актуализации критериев велась Банком России на протяжении последнего года совместно с Росфинмониторингом и преследовала цель исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учётом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг", - подчеркнули в ЦБ.

Актуализированный перечь критериев не является исчерпывающим. Кредитные организации, как поясняет регулятор, вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учётом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов. Однако говорить об окончательной редакции состава перечня критериев пока преждевременно. Также в ЦБ обратили внимание, что в разработанном документе речь идет лишь о признаках, которые могут указывать на необычный характер операции. "В то же время в каждом конкретном случае банк должен рассматривать его с учетом всех обстоятельств, самостоятельно принимая решение о целесообразности или нецелесообразности применения каких-либо мер", - добавили представители регулятора .