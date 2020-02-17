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17.02.2020 08:57
Рубрика: В мире

В Японии из-за коронавируса отменят приветствие императора

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии отменят приветствие императора Нарухито по случаю его дня рождения в связи с распространением на территории островного государства коронавируса COVID-19.

Фото: AP Photo/Cha Song Ho
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Монарху 23 февраля исполняется 60 лет, передает телерадиокомпания NHK. В этот день к дворцу должно прийти большое количество народа для приветствия и чествования Нарухито. Как правило, на мероприятия подобного рода собираются десятки тысяч человек.

Местные специалисты полагают, что огромное скопление людей может негативно сказаться на эпидемиологической ситуации в стране, где уже зафиксировано 415 случаев заражения инфекцией.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID 19

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