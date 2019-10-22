Новый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол

"Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, рядом с народом и согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа. Пусть мудрость и усилия народа приведут к еще большему расцвету нашей страны", - заявил монарх.

Императора поприветствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который был приглашен на мероприятие вместе со своей супругой Акиэ. "Возношу молитвы за процветание эпохи Рэйва и императора и выражаю слова поздравления", - сказал глава японского правительства.

На церемонию восшествия на престол приехало около двух тысяч почетных гостей из более чем 170 стран мира. Россию представил вице-председатель Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Напомним, что 1 мая Нарухито стал новым японским императором после отречения от престола его отца Акихито. Последний ушел на покой из-за проблем со здоровьем и почтенного возраста. Одновременно с этим в Стране восходящего солнца наступила новая эпоха "Рэйва".

Нарухито получил престижное образование в Оксфорде, где изучал историю водного транспорта. Новый монарх серьезно увлекается музыкой и любит спорт. За свои 59 лет он занимался теннисом, бейсболом, верховой ездой и скалолазанием. В последнее время отдает предпочтение бегу.

Японские власти решили перенести парад по случаю интронизации Нарухито - проезд императорского кортежа - с 22 октября на 10 ноября. По некоторым данным, причиной отмены стали последствия тайфуна "Хагибис", который привел к многочисленным жертвам и разрушениям.