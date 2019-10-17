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17.10.2019 11:33
Рубрика: В мире

В Японии перенесли парад по случаю интронизации императора Нарухито

Текст: Александр Ленин
В Японии торжественный парад в честь восшествия на престол нового императора Нарухито перенесли на 10 ноября из-за последствий тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Ранее мероприятие планировали провести 22 октября. Местные власти намерены сосредоточить все силы и ресурсы на ликвидации последствий стихии.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Япония потратит 6,5 млн долларов на ликвидацию последствий тайфуна

По последним данным, количество жертв тайфуна в Японии достигло 77 человек. Больше всего людей погибло в префектурах Фукусима, Мияги и Канагава. Девять местных граждан до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают их поиск. В операции задействованы служащие Сил самообороны. Кроме того, более 340 человек получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что в минувшие выходные мощнейший тайфун "Хагибис" прошел над территорией Японии. Он принес с собой ураганный ветер и ливневые дожди. Это спровоцировало выход рек из берегов и оползни. Около 23 тысяч гектаров территории оказались в зоне подтопления. Порядка 1770 жилищ были разрушены.

В мире Восточная Азия Япония
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