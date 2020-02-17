В МИД прокомментировали вопрос об эвакуации россиян с Diamond Princess

Решение об эвакуации россиян, которые находятся на карантинном круизном лайнере Diamond Princess в японском порту Иокогама, пока не принято. Как заявил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, этот вопрос будет рассматриваться после 19 февраля.

"Надо дождаться завершения карантинных мероприятий для того, чтобы определиться по дальнейшим шагам, - отметил Моргулов. - Пока, насколько нам известно, заболевших среди россиян на лайнере нет". Он напомнил, что граждане России находятся под наблюдением местных врачей.

В настоящее время японские власти взяли анализы на коронавирус у всех пассажиров и членов команды для выявления заболевших. Те, у кого не будет выявлен вирус, смогут свободно покинуть корабль после истечения срока карантина - 19 февраля.

По данным агентства Kyodo, в понедельник на лайнере выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 454. Всего на борту судна находятся около 3,6 тыс. человек из 50 стран, в том числе из России.