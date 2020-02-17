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17.02.2020 12:58
Рубрика: В мире

В МИД прокомментировали вопрос об эвакуации россиян с Diamond Princess

Текст: Владимир Шилов

Решение об эвакуации россиян, которые находятся на карантинном круизном лайнере Diamond Princess в японском порту Иокогама, пока не принято. Как заявил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, этот вопрос будет рассматриваться после 19 февраля.

Фото: REUTERS
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"Надо дождаться завершения карантинных мероприятий для того, чтобы определиться по дальнейшим шагам, - отметил Моргулов. - Пока, насколько нам известно, заболевших среди россиян на лайнере нет". Он напомнил, что граждане России находятся под наблюдением местных врачей.

В настоящее время японские власти взяли анализы на коронавирус у всех пассажиров и членов команды для выявления заболевших. Те, у кого не будет выявлен вирус, смогут свободно покинуть корабль после истечения срока карантина - 19 февраля.

По данным агентства Kyodo, в понедельник на лайнере выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 454. Всего на борту судна находятся около 3,6 тыс. человек из 50 стран, в том числе из России.

В мире Восточная Азия Япония Правительство МИД Распространение коронавируса COVID 19

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