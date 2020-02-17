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17.02.2020 16:02
Рубрика: Видео

Видео: в Индии корова задала трепку девушкам на скутере

Текст: Вадим Давыденко

Не успели мы вдосталь посмеяться над курьезной аварией в Индии, где упряжка буйволов выскочила на встречную полосу и врезалась в автомобиль, как подоспел еще один, не менее забавный ролик, хотя и драматизма в нем - хоть отбавляй.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как можно понять по видео, на какой-то из пригородных трасс свободно гулявшая зебу (горбатая корова, почитающаяся индуистами как священное животное) из-за чего-то невзлюбила проезжающих на скутере девушек и бросилась на них. Поскольку бить или как-то еще обижать это животное в Индии категорически запрещено под угрозой огромного штрафа, то бедные скутеристки попытались спастись от рассвирепевшей зверюги на АЗС. Но в панике не смогли сманеврировать и, бросив скутер, бежали.

Зебу же свалила одну из заправочных колонок и, похоже, на этом успокоилась. Можно лишь посочувствовать владельцу заправки, ведь как предъявишь претензии животному, которому покровительствовал верховный бог индуистов Индра и в защиту которого в свое время активно выступал сам Махатма Ганди?

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