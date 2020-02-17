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17.02.2020 10:02
Рубрика: Видео

Видео: водитель утопил свой пикап в небольшой, как ему показалось, луже

Текст: Вадим Давыденко

Русская пословица про "не зная броду не суйся в воду", наверное, неизвестна жителям южных американских штатов Теннесси и Кентукки, Алабама и Южная Каролина, которые в начале февраля накрыло разрушительным торнадо и ливнями. Десятки местных жителей пострадали от разгула стихии, когда лесные ручейки превратились в бурные реки, когда городские ливневки заполнились водой под завязку, а по улицам поплыли поваленные ветром деревья и неосмотрительно оставленные транспортные средства.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Герой нашего видео, возможно, никогда не проезжал под этим путепроводом в городке Спартанберг (Южная Каролина) и не знал, как глубока образовавшаяся под аркой лужа. Предупредительная надпись "12 ft" (4 метра) намекала, что если над водой метра 2,5, то под водой около полутора, но он слишком уж поверил в свой водительский опыт и мощь двигателя Chevrolet.

"Пустяки, с разгону проскочу", - прикинул он и смело въехал в лужу. Когда уровень воды поднялся выше метра, в голову закрались какие-то сомнения, но он продолжил давить на газ. Но когда на уровне 1,5 метра грязная вода хлынула в салон, а двигатель заглох, пришлось признать свое поражение.

По словам автора видео, владельцу пикапа пришлось выбираться через окно в кузов и там ждать прибытия помощи.

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