Власти могут усилить ответственность за нарушение карантина

На парламентских слушаниях в Госдуме подняли тему побега из больниц в нарушение карантинного режима в связи с коронавирусом. Реагируя на предложения по ней, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о готовящихся мерах.

Слушания в ГД посвящены защите от коронавируса. На проблему с "побегами" в ходе выступления обратил внимание лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил усилить ответственность за нарушение карантинного режима.

"Мы готовы будем предложить вам изменения по усилению ответственности, по усилению карантинного режима и так далее", - отреагировала Анна Попова.

Она отметила, что меры, которые сегодня есть в распоряжении властей, считались достаточными еще какое-то время назад. Но мир меняется, согласилась глава ведомства.

Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Сегодня ожидается рассмотрения иска о принудительном возвращении на карантин Анны Ильиной. Еще двоих пациентов, как информировал петербуржский Роспотребнадзор, удалось вернуть на долечивание.