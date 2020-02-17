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17.02.2020 06:37
Рубрика: В мире

ВМС США провели испытания баллистической ракеты Trident II

Военно-морские силы США провели в воскресенье испытания баллистической ракеты Trident II без боевой части. Запуск был произведен с подводной лодки USS Maine класса "Огайо" в районе побережья Сан-Диего (штат Калифорния).

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Эти испытания позволили проверить состояние Trident II, кроме того, были получены дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегических ядерных сил, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу американских ВМС. Отметим, что Trident II планировалось снять с вооружения в 2024 году, однако позже срок их службы было решено продлить до 2040-х годов.

Отметим, что ранее в феврале ВВС США осуществили очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Он был проведен для проверки надежности систем.

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