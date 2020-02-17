В первом полугодии 2019 года Госавтоинспекцией получено из судов более 152,3 тысячи постановлений о лишении водителей права управления транспортными средствами. Это на 18,9 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в МВД.

И количество выявленных нетрезвых водителей сократилось примерно на столько же. Но давайте рассмотрим статистику Судебного департамента при Верховном суде. По его данным, в первом полугодии 2019 года судами было рассмотрено 114,5 тысячи дел об управлении в нетрезвом виде. Почти 89 тысяч человек были лишены прав. Еще почти 23,8 тысячи дел рассмотрено за управление в нетрезвом виде и без прав. Из них прав лишено всего 308 человек.

Казалось бы, чего лишать, если прав нет. Но не все так просто. Например, попался за рулем мотоцикла нетрезвый водитель, у которого нет прав категории "А". Зато у него есть права категории "В". Вот их-то его суд и лишил.

Для сравнения за первое полугодие 2018 года, по данным Судебного департамента, судами было рассмотрено более 156,5 тысячи дел по этим двум "пьяным" статьям Кодекса об административных правонарушениях. А прав были лишены почти 102,6 тысячи водителей. То есть снижение налицо.

За отказ от медосвидетельствования суды рассмотрели более 94,5 тысячи дел. При этом лишены прав более 62 тысяч водителей. За аналогичный период 2018 года суды рассмотрели по этой статье более 105 тысяч дел. В результате прав лишились более 70 тысяч водителей.

За управление в нетрезвом виде более 3,5 тысячи человек получили реальные сроки. Еще 3,1 тысячи водителей были наказаны условными сроками

Еще одна "нетрезвая" статья КоАП - ч. 3 ст. 12.27 - предусматривает ответственность за употребление опьяняющих веществ после ДТП, но до освидетельствования. По этой статье в первом полугодии прошлого года суды рассмотрели 2269 дел. А прав лишились 1264 водителя. Сравнить со статистикой предыдущего года эти данные не получается, потому что тогда они объединялись в одно вместе с оставлением места происшествия.

Можно, конечно, предположить, что часть нетрезвых водителей пополнила статистику по уголовным делам. Напомним, что у нас с июля 2015 года начала действовать именно уголовная ответственность за повторное управление в нетрезвом виде. Но тут тоже невозможно сравнить данные. Ведь статья 264.1 Уголовного кодекса в апреле прошлого года была изменена. И с этого времени под уголовную ответственность попадают также те, кто, уже будучи наказан за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, отказывается опять ехать к врачам.

В первом полугодии прошлого года по этой статье привлечено к ответственности 27 112 человек. Из них более 24 тысяч человек в качестве дополнительного наказания были лишены права управления.

Реальные сроки по этой статье получили чуть более 3,5 тысячи человек. Еще 3,1 тысячи водителей были наказаны условными сроками. Абсолютное большинство - почти 18,8 тысячи водителей - были наказаны обязательными работами.

И скорее всего на снижение количества нетрезвых водителей значительно влияет риск получить судимость.