Загитова рассказала о возможном продолжении карьеры

В воскресенье японский телеканал "TV Asahi" выпустил часовой документальный фильм "Королева Загитова: правда о карьере" о российской фигуристке, чемпионке зимних Олимпийских игр 2018 Алине Загитовой. Журналисты побывали в Ижевске, родном городе спортсменки, и посетили ее первую школу и каток, где фигуристка тренировалась до 2015 года под руководством Натальи Антипиной.

В Москве японской съемочной группе удалось попасть на знаменитый каток "Хрустальный", ставший символом побед в российском женском одиночном катании, и понаблюдать за занятиями Загитовой в зале и на льду - под руководством Этери Тутберидзе. Зрители увидят тренировочный прокат произвольной программы сезона 2019-2020, в которой спортсменка предстает в образе Клеопатры: коронный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера Загитова исполняет прекрасно, но падает с нескольких других прыжков и с досадой ударяет рукой об лед. Помимо рабочего процесса фильм рассказывает и о досуге фигуристки: в кадре она гуляет со своей собакой Масару породы акита-ину и участвует в мастер-классе по гончарному мастерству.

Этери Тутберидзе, не часто дающая интервью, рассказала японскому телеканалу о начале сотрудничества с Загитовой и работе со спортсменкой в текущем сезоне, досрочно завершившемся приостановкой карьеры. Сама фигуристка неоднозначно высказалась о том, будет ли она продолжать участвовать в соревнованиях. Загитова заявила, что пока не приняла окончательного решения относительно своей карьеры, но соскучилась по фигурному катанию и продолжает тренировки, чтобы не потерять форму и довести свои программы до совершенства. В конце фильма спортсменка обнадежила болельщиков: "Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и все так же радовать вас своими прокатами".

В декабре прошлого года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Теперь спортсменка совмещает тренировки с участием в шоу: в новогодние праздники фигуристку можно было увидеть в ледовой сказке Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а в воскресенье завершилось юбилейное шоу "Art on Ice" с ее участием, проходившее в швейцарских городах Цюрих, Лозанна, Базель и Давос.