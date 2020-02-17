Законопроект о партиях в Беларуси рассмотрят в 2020 году

Он напомнил, что еще в прошлом завершилось общественное обсуждение проекта закона "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений". В сентябре он был внесен на рассмотрение правительства, в декабре - направлен в нижнюю палату парламента.

Правда, по словам министра, законопроект не содержит каких-либо кардинальных изменений. "Конечно, общественные организации и политические партии предлагают больше мер, которые были бы для них интересны. Определенный компромисс найден, на сегодня мы можем говорить о том варианте законопроекта, который, в принципе, все одобрили", - пояснил Слижевский, уточнив, что первое чтение законопроекта может пройти уже в этом году.

Местные аналитики дают понять, что проект закона предусматривает совершенствование подходов к созданию и деятельности общественных объединений, политических партий, их организационных структур и союзов. Предлагается, в частности, упростить распределение получаемых финансовых средств, повысить прозрачность их деятельности. Также планируется изменить подходы к условиям создания и деятельности общественных объединений, имеющих различный статус.