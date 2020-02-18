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Анджелину Джоли в роли Сони Блейд добавили в Mortal Kombat

Текст:   Богдан Бобров
18.02.2020,  
13:50
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В Mortal Kombat 11 произошло необычное обновление бойцов - привычные образы героев обрели лица голливудских звезд. Сделано это, конечно, не силами разработчиков, а энтузиастом при помощи нейросетей. Поиграть с такими персонажами не получится, но видео на YouTube наглядно показывает, насколько мощно выглядел бы подобный актерский состав в файтинге.

Соню Блейд в ролике "сыграли" сразу две известные актрисы - Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон. Из Кристофера Ламберта просто не могло получиться плохого Рейдэна. Дженнифер Лоуренс привычна зрителям по амплуа различных воительниц, поэтому органично выглядит в роли Кэсси Кейдж. Из Донни Йена получился практически идеальный Кун Лао, а из Хэлли Берри - Джейд. Некоторые "артефакты" в изображении есть разве что у Галь Гадот в роли Китаны.

В целом же - это еще одно наглядное доказательство скорости развития технологий машинного обучения. Вполне возможно, что человек, не знакомый с оригиналом, может и вовсе не заметить подмены.

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Это уже вторая подборка DeepFake на тему Mortal Kombat, с прошлой работой автора можно ознакомиться в отдельном материале.

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