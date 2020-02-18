Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за коронавируса

Коронавирус повлиял на поставки iPhone. Компания Apple ограничивает экспорт по всему миру. Отмечается, что это временная мера.

Фабрики китайских партнеров Apple по сборке iPhone располагаются за пределами провинции Хубей, где находится эпицентр заболевания COVID-19. Как отметили в Купертино, несмотря на возобновление работы, темпы производства все еще медленные. И это повлияет на отгрузку смартфонов в магазины по всему миру.

Кроме того, компания Apple столкнулась со снижением спроса на свою продукцию. И сильнее всего это заметно в Китае, где большинство магазинов было закрыто, а в открытых значительно снизился покупательский трафик. При этом в других регионах спрос на iPhone и другие гаджеты остается высоким.

Впрочем, в Apple допустили невыполнение прогноза по доходам в текущем квартале. Однако компания уверена, что сложившаяся ситуация носит временный характер и в ближайшее время стабилизируется.