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18.02.2020 10:36
Рубрика: Digital

Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за коронавируса

Текст: Владимир Болотин

Коронавирус повлиял на поставки iPhone. Компания Apple ограничивает экспорт по всему миру. Отмечается, что это временная мера.

Фото: Андрей Полухин/РГ
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Фабрики китайских партнеров Apple по сборке iPhone располагаются за пределами провинции Хубей, где находится эпицентр заболевания COVID-19. Как отметили в Купертино, несмотря на возобновление работы, темпы производства все еще медленные. И это повлияет на отгрузку смартфонов в магазины по всему миру.

Кроме того, компания Apple столкнулась со снижением спроса на свою продукцию. И сильнее всего это заметно в Китае, где большинство магазинов было закрыто, а в открытых значительно снизился покупательский трафик. При этом в других регионах спрос на iPhone и другие гаджеты остается высоким.

Впрочем, в Apple допустили невыполнение прогноза по доходам в текущем квартале. Однако компания уверена, что сложившаяся ситуация носит временный характер и в ближайшее время стабилизируется.

Digital Технологии Компании Информационные технологии Apple Распространение коронавируса COVID 19

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