Компания Apple ограничивает поставки iPhone по всему миру из-за коронавируса. "Мировые поставки iPhone будут временно ограничены. Наши заводы по производству iPhone расположены за пределами провинции Хубэй - и, несмотря на то, что они вновь открылись, - темпы растут медленнее, чем мы ожидали. Здоровье и благополучие каждого человека, который помогает сделать эти продукты, является нашим главным приоритетом, и мы работаем в тесном контакте с нашими поставщиками и экспертами в области общественного здравоохранения, поскольку эпидемия продолжается. Это ограничение повлияет на поставки iPhone по всему миру", - говорится в сообщении компании.

Эпидемия коронавируса сильно повлияла на спрос "яблочной" продукции в КНР. Все магазины компании и многие магазины-партнеры закрыты, открытые работают по сокращенному графику.

Заявление Apple негативно повлияет на экономику в целом, считает Елена Кожухова, аналитик "ИК Велес Капитал", оно уже опустило азиатские индексы 18 февраля. "Nikkei 225 снизился на 1,4%, Hang Seng теряет около 1,3%. Под давлением оказался высокотехнологичный сектор, где наблюдаются особенно сильные продажи после предупреждения Apple о вероятности недостижения прогнозов по квартальной выручке, в том числе ввиду ослабления спроса на продукцию в Китае", - говорит Кожухова.

Эпидемия коронавируса угрожает и другим крупным производителям смартфонов. Перебои с поставкой электронных компонентов из Китая сказываются даже на тех компаниях, чьи заводы находятся за пределами КНР. В частности, под ударом могут оказаться Samsung и LG, заводы которых находятся во Вьетнаме. "Если проблема сохранится еще пару недель, ситуация может выйти из-под контроля", - заявил аналитик SK Securities Ким Ен Ву (цитата по Financial Times).

Под угрозой не только рынок смартфонов и планшетов, но и ноутбуков. "Объем мирового рынка ноутбуков в первом квартале 2020 года упадет на 29-36% относительно трех предыдущих месяцев из-за вспышки коронавируса, которая привела к дефициту комплектующих и нехватке рабочей силы, а также к проблемам в логистике", - подсчитали аналитики Digitimes Research. Изначально ожидалось снижение продаж на 17%, но остановка заводов в Китае ударила по рынку намного сильнее. В Поднебесной производится 90% ноутбуков, заводы по их производству работают на 30% своих мощностей, поскольку из-за коронавируса часть сотрудников не вышла на работу после новогодних праздников вовсе, а те, кто уже готовы приступить к работе, сначала проходят 14-дневный карантин.

Lenovo, HP, Dell и другие компании, которые производят свою продукцию в КНР, пока не просят контрактных партнеров наращивать производство за пределами Китая, надеясь, что вспышка коронавируса скоро завершится.

Интернет

Сеть отключили

Компания Google официально сообщила о завершении проекта Station, благодаря которому жители развивающихся стран могли пользоваться бесплатным доступом в интернет.

Wi-Fi был развернут в тысячах мест в самых разных регионах мира - в Бразилии, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Мексике, Таиланде, Филиппинах, в Южной Африке.

Свернуть проект компания решила по двум причинам. Первая - это удешевление мобильного интернета. В той же Индии он стал доступен огромному количеству людей, которые теперь могут выходить в Сеть и не считать трафик.

Это произошло благодаря запуску телеком-сети Reliance Jio, которую запустил самый богатый бизнесмен Индии Мукеш Амбани. Сеть предлагала бесплатный мобильный интернет-доступ по технологии LTE (то есть на высокой скорости), и другие операторы были вынуждены снижать цены.

Вторая причина - необходимость подстраиваться под "постоянно меняющиеся технические требования партнеров", которые мешали Cети расширяться. Теперь многие из этих партнеров готовы поддерживать бесплатный доступ в Сеть самостоятельно.

Google Station - не единственный проект по предоставлению бесплатного интернет-доступа. Похожую сеть - internet.org пытался в 2013 году запустить Facebook. Пользователи могли подключиться к Wi-Fi и зайти на сайт социальной сети, ресурсы по поиску работы и другие сервисы.

Другой, более успешный проект заработал в 2005 году и получил название FON. Его участники на добровольной основе предоставляли друг другу бесплатный Wi-Fi. Для этого нужно купить беспроводной роутер, подключить его к домашнему интернету и открыть на нем доступ, а взамен владелец может бесплатно подключаться к таким же роутерам по всему миру.

Подготовил Антон Благовещенский