Эпидемия коронавируса сильно повлияла на спрос "яблочной" продукции в КНР. Все магазины компании и многие магазины-партнеры закрыты, открытые работают по сокращенному графику.
Заявление Apple негативно повлияет на экономику в целом, считает Елена Кожухова, аналитик "ИК Велес Капитал", оно уже опустило азиатские индексы 18 февраля. "Nikkei 225 снизился на 1,4%, Hang Seng теряет около 1,3%. Под давлением оказался высокотехнологичный сектор, где наблюдаются особенно сильные продажи после предупреждения Apple о вероятности недостижения прогнозов по квартальной выручке, в том числе ввиду ослабления спроса на продукцию в Китае", - говорит Кожухова.
Эпидемия коронавируса угрожает и другим крупным производителям смартфонов. Перебои с поставкой электронных компонентов из Китая сказываются даже на тех компаниях, чьи заводы находятся за пределами КНР. В частности, под ударом могут оказаться Samsung и LG, заводы которых находятся во Вьетнаме. "Если проблема сохранится еще пару недель, ситуация может выйти из-под контроля", - заявил аналитик SK Securities Ким Ен Ву (цитата по Financial Times).
Под угрозой не только рынок смартфонов и планшетов, но и ноутбуков. "Объем мирового рынка ноутбуков в первом квартале 2020 года упадет на 29-36% относительно трех предыдущих месяцев из-за вспышки коронавируса, которая привела к дефициту комплектующих и нехватке рабочей силы, а также к проблемам в логистике", - подсчитали аналитики Digitimes Research. Изначально ожидалось снижение продаж на 17%, но остановка заводов в Китае ударила по рынку намного сильнее. В Поднебесной производится 90% ноутбуков, заводы по их производству работают на 30% своих мощностей, поскольку из-за коронавируса часть сотрудников не вышла на работу после новогодних праздников вовсе, а те, кто уже готовы приступить к работе, сначала проходят 14-дневный карантин.
Lenovo, HP, Dell и другие компании, которые производят свою продукцию в КНР, пока не просят контрактных партнеров наращивать производство за пределами Китая, надеясь, что вспышка коронавируса скоро завершится.
Сеть отключили
Компания Google официально сообщила о завершении проекта Station, благодаря которому жители развивающихся стран могли пользоваться бесплатным доступом в интернет.
Wi-Fi был развернут в тысячах мест в самых разных регионах мира - в Бразилии, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Мексике, Таиланде, Филиппинах, в Южной Африке.
Свернуть проект компания решила по двум причинам. Первая - это удешевление мобильного интернета. В той же Индии он стал доступен огромному количеству людей, которые теперь могут выходить в Сеть и не считать трафик.
Это произошло благодаря запуску телеком-сети Reliance Jio, которую запустил самый богатый бизнесмен Индии Мукеш Амбани. Сеть предлагала бесплатный мобильный интернет-доступ по технологии LTE (то есть на высокой скорости), и другие операторы были вынуждены снижать цены.
Вторая причина - необходимость подстраиваться под "постоянно меняющиеся технические требования партнеров", которые мешали Cети расширяться. Теперь многие из этих партнеров готовы поддерживать бесплатный доступ в Сеть самостоятельно.
Google Station - не единственный проект по предоставлению бесплатного интернет-доступа. Похожую сеть - internet.org пытался в 2013 году запустить Facebook. Пользователи могли подключиться к Wi-Fi и зайти на сайт социальной сети, ресурсы по поиску работы и другие сервисы.
Другой, более успешный проект заработал в 2005 году и получил название FON. Его участники на добровольной основе предоставляли друг другу бесплатный Wi-Fi. Для этого нужно купить беспроводной роутер, подключить его к домашнему интернету и открыть на нем доступ, а взамен владелец может бесплатно подключаться к таким же роутерам по всему миру.
Подготовил Антон Благовещенский