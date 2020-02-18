АвтоВАЗ начал испытывать Lada по-новому

Волжский автогигант запустил в главном корпусе завода новый испытательный полигон. Теперь свежесобранные модели Lada тщательно проверяют в цеху под крышей. Новая трасса позволяет не только минимизировать влияние погодных условий на качество проверки машин, но и улучшает условия труда водителей-испытателей.

До сих пор для проверки каждого выпущенного автомобиля АвтоВАЗ использовал уличный трек. После отказа от испытательного полигона на открытом воздухе отечественный автопроизводитель сэкономил на топливе и сократил расходы на уборку помещений - автомобили перестали завозить на колесах грязь.

"Каждый автомобиль после сборки проезжает по тестовому участку. На новом треке длиной 300 метров расположены искусственные препятствия и виражи, обеспечивающие всеобъемлющую проверку качества сборки интерьера и работы основных систем и агрегатов автомобиля: ходовой части, коробки передач, рулевого управления", - рассказали в пресс-службе марки.

Всего задействовано 8 разнообразных участков: имитация бордюров, "лежачий полицейский", покрытие "рыбья кость", два крутых виража, ассиметричная поверхность, брусчатка с крупным и мелким булыжником. Трек позволяет испытывать до 150 автомобилей в час и гарантирует неизменные характеристики дорожного полотна, препятствий, а также отсутствие повреждений кузова от погодных и дорожных условий.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В компании отмечают, что новая методика контроля качества соответствует всем стандартам альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Через процедуру промежуточных и финальных испытаний проходит 100% автомобилей, выпускаемых на АвтоВАЗе - это модели Lada, Renault и Datsun.

Кроме этого, помимо финальной проверки автомобилей на заводе имеются современные операции по контролю качества на всех этапах производства: штамповка, литье металла и пластика, сварка и окраска кузова окраска. Также в несколько этапов тестируется силовые агрегаты - двигатели и трансмиссии.

Напомним, сегодня мировые автопроизводители ограничиваются холодной обкаткой ДВС на стенде и короткой проверкой собранного автомобиля на роликах.