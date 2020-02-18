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18.02.2020 21:27
Рубрика: Спорт

Большунов обвинил норвежских лыжников в нечестной игре

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов обвинил норвежских лыжников в нечестной игре, после того как Симен Хегстад Крюгер помешал ему побороться за выход в полуфинал в спринте на "Ски Туре".

Инцидент произошел в полуфинальном забеге. Норвежец пытался обогнать россиянина, наехал на лыжу и упал, помешав Большунову. Россиянин в итоге финишировал в забеге четвертым и в финал не попал.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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После гонки россиянин был вне себя от ярости.

"По всей видимости, команда Норвегии решила бороться со мной нечестными способами, - сказал он NRK. - Теперь я очень зол на них. Если хотите побеждать таким образом, то я буду злиться еще больше и буду более сильным. Нужно бороться честно! Трасса была широкая, и действия соперника я не понимаю".

Большунова не устроили и извинения со стороны Крюгера. Сам антигерой забега отрицает все обвинения в преднамеренном устранении конкурента. Он уверен, что это был несчастный случай.

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