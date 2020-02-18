Другой Skoda Rapid дебютировал в Китае

Седаны и хэтчбеки Skoda Rapid, представленные в Китае, официально обновились.

Как и российский лифтбек, китайские Rapid внешне были приведены в соответствие нынешнему фирменному стилю марки.

Треугольные фары, новая радиаторная решетка, объемные задние фонари, напоминающие хоккейные клюшки, надпись "Skoda" на кромке багажника вместо эмблемы, форма бамперов - все почти как на европейском хэтчбеке Skoda Scala. Китайские Rapid от машин для России и Европы отличаются гораздо большим наличием хромированных элементов во внешнем декоре.

Интерьер российского Rapid оснащен несколько проще Scala, но по архитектуре воспроизводит его почти буквально. В китайских машинах тоже новая консоль, но та, что устанавливалась на российский Rapid с 2012 года с ЖК-монитором, вмонтированным ниже дефлекторов печки и щитком с аналоговыми приборами и окошком трип-компьютера.

Фото: www.autohome.com.cn

На обновленные Rapid для Китая продолжат устанавливать 1,5-литровый атмосферный двигатель (112 л.с., 145 Нм) спаренный с 5-скоростной "механикой" или 6-диапазонным "автоматом".

На российских лифтбеках, напомним, доступен бензиновый двигатель 1.6 (110 л.с. и 155 Нм или 90 л.с. и 155 Нм). Агрегатируется 5-скоростной "механикой", более мощный также 6-диапазонным "автоматом" на выбор. Другой двигатель - 1,4-литровый с системой турбонаддува TSI (125 л.с., 200 Нм) - только в паре с 7-ступенчатым "роботом" DSG.

Цена на обновленный седан с "автоматом" в Китае начинается от 88 400 юаней (800 тыс. рублей), на хетчбек с "автоматом" 91 400 юаней (830 тыс. рублей). Цена в России на лифтбеки Rapid с "автоматом" начинается от 939 тысяч рублей.